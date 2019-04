Die Vielfalt in der Gesellschaft

Während 2018 „Europa“ thematisch im Mittelpunkt stand, dreht sich diesmal alles um das Zusammenleben in einem Land, in dem inzwischen fast ein Drittel der Menschen eine Migrationsgeschichte aufweist. „Neue Vielfalt in unserer Gesellschaft“ lautet das Motto des PSD-Bürgerprojekts 2019. Bürgerschaftliche Projekte sollen ausgezeichnet werden, die sich den Herausforderungen einer bunter werdenden deutschen Gesellschaft stellen und dafür sorgen, dass diese Gesellschaft für alle lebenswert ist.

„Schon lange sind Vater, Mutter und zwei Kinder nicht mehr die Regelfamilie. Und in den Städten und Gemeinden in Westfalen-Lippe wird zusehends vielfältig gelebt, geliebt, gewohnt, gearbeitet und gealtert. Dabei geht die gesellschaftliche Schere in vielerlei Hinsicht auseinander: Einkommen und Vermögen, Bildungsgrad, Sprachkenntnisse und Familienstand: Es herrscht Unübersichtlichkeit“, erklärt die Bank in ihrer Ausschreibung. „Wie geht man damit um, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist, dass Deutsch die Muttersprache ist? Wie soll das Gemeinwesen organisiert werden, wenn es ganz unterschiedliche Vorstellungen vom guten Leben gibt? Wie organisiert man ein faires Miteinander von Jung und Alt?“

Zunehmende Vielfalt birgt Chancen

Immer häufiger würden diese Fragen durch „Ewiggestrige“ beantwortet, die das Rad der Zeit zurückdrehen möchten. „Dabei vergessen sie oft, dass zunehmende Vielfalt der Gesellschaft Chancen birgt, die das Zusammenleben für alle besser machen. Nur eine vielfältige Gesellschaft ist letztlich auch eine freie Gesellschaft. Doch ohne gesellschaftliches Engagement der Bürgerinnen und Bürger kann Vielfalt schnell in der Vereinzelung enden, in der zwar jeder sein Leben individuell gestaltet, aber Gemeinschaftswerte unter den Tisch fallen.“

Das Spektrum möglicher Projekte ist bewusst breit gehalten. Infrage kommen beispielsweise Projekte von Sportvereinen, die Angebote für Menschen entwickeln, die wegen ihres Handicaps oder wegen Sprachbarrieren bislang nicht mitmachen konnten, oder Wohlfahrtsverbände, die Projekte auflegen, die neue Lebensentwürfe möglich machen. Auch Schulen, die erfolgreich Mobbing bekämpfen wollen, oder Bürgerinitiativen, die sich für die Akzeptanz von Vielfalt in der Gesellschaft einsetzen, können sich bewerben. Das PSD-Bürgerprojekt will dieses Engagement würdigen. Vereine, Bürgerinitiativen, Stiftungen, Kirchengemeinden und andere gemeinnützige Organisationen aus dem Geschäftsgebiet der Bank werden mit einem Preisgeld unterstützt,.

Ziel des PSD-Bürgerprojektes ist es, mehrere gute Projektideen zu unterstützen und besonders vorbildliche Initiativen als „Leuchtturm-Projekte“ auszuzeichnen. Die finanzielle Förderung umfasst maximal 80 Prozent des Projektbudgets.