Auch die eigene Seele pflegen

„Sie können stolz sein auf das, was Sie leisten“, zollte Referentin Wilma Dirksen zum Abschluss ihres Vortrages den Anwesenden ihre Anerkennung. Seit 27 Jahren arbeitet die Soziotherapeutin in der Gerontopsychiatrischen Beratungsstelle im Clemens-Wallrath-Haus und weiß daher wie keine andere, wie stark pflegende Angehörige von Demenzerkrankten oft an ihre eigenen Belastungsgrenzen gehen, bis sie unterstützende Hilfen in Anspruch nehmen.

„Dabei verfügen wir in Münster über ein sehr gutes Netzwerk an differenzierten Angeboten“, betonte die Expertin. Gleichwohl sei der Weg bis zur tatsächlichen Inanspruchnahme von externer Unterstützung oft langwierig, die Gründe dafür sowohl seitens der Erkrankten wie auch ihrer Angehörigen vielfältig. Umso hilfreicher war es daher, dass Dirksen und ihre Mitreferentin und Kollegin Dr. Birgit Leonhard in ihrem Vortrag abwechselnd die Perspektive der Erkrankten wie auch der pflegenden Angehörigen einnahmen und auf diese Weise sehr gut nachvollziehbar die jeweiligen inneren Hürden und Schwierigkeiten im Pflegealltag aufzeigten.

Richtige Balance finden

„Grundsätzlich ist Demenz eine Familienkrankheit, denn sie stellt das gesamte System Familie auf den Kopf“, stellte Dirksen voran. Und immer noch seien es in erster Linie die Frauen, die ihren Mann, ihre Mutter oder Schwiegermutter pflegen. Insgesamt würden 70 Prozent aller Erkrankten zu Hause gepflegt; bei 1,7 Millionen Demenzerkrankten aktuell und einer geschätzten Erhöhung auf rund drei Millionen bis zum Jahr 2050 sei der Bedarf an Pflege stark steigend.

Beim anschließenden Perspektivwechsel der beiden Referentinnen wurde schnell deutlich, wie schwierig es oft ist, die richtige Balance zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Ängsten und Wünschen des Erkrankten auszuloten. „Es gehört zur Erkrankung, möglichst lange an Gewohntem festhalten zu wollen“, erläuterte die Theologin und Pflegefachkraft Dr. Birgit Leonhard. Zugleich erschwere auch der verständliche Wunsch nach Selbstbestimmung die Annahme von externer Hilfe.

Ein hohes Maß an Verantwortung, Pflicht- oder Ehrgefühl bis hin zur Scham, den eigenen Angehörigen jemand anderem nicht „zumuten“ zu wollen, seien hingegen häufige Hürden für die Annahme externer Unterstützung auf der Seite der Pflegenden.