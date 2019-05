Kinder für Sport begeistern

40 der insgesamt 45 Grundschulen in der Stadt nehmen teil. „Das ist eine gute Beteiligung aus unserer Sicht“, sagt Thorsten Imsieke , Mitarbeiter des Sportamtes. Allein in den sieben Spieltagen der Vorrunde (zwei für die Mädchen, fünf für die Jungen) treten über 1300 Kinder in 115 Schulmannschaften an. Aufgeteilt in Spielklassen jeweils für Erst- und Zweitklässler sowie für Dritt- und Viertklässler.

Los geht es am Montag (6. Mai) für die Jungen auf der Anlage des SC Münster 08 an der Manfred-von-Richthofen-Straße. Die Mädchen folgen einen Tag später auf den Plätzen der DJK SV Mauritz am Schifffahrter Damm. An vier Spieltagen bis zum 22. Mai geht es dann weiter bei TuS Hiltrup , 1. FC Gievenbeck, SC Westfalia Kinderhaus und Blau-Weiß Aasee. Die Endrunde findet am 6. Juni auf den Plätzen des Mauritzer Vereins statt, auf dessen Initiative die Stadtmeisterschaften auch maßgeblich zurückgehen.

Reichlich Unterstützung

„Die Eltern werden hauptsächlich als Publikum vor Ort sein. Bei uns in Mauritz helfen 40 Jugendliche für die Organisation und die Verpflegung rund um die Spiele mit“, erklärt Detlef von Delft, erster Vorsitzender der DJK. Auch die anderen Vereine dürften Freiwillige aus ihren Reihen zur Unterstützung auf den Sportanlagen haben, so von Delft.

Sparkassen-Cup für Grundschulen 2018 1/29 Sparkassen-Cup für Grundschulen 2018 Foto: Wilfried Hiegemann

Unterstützung bekommt der „Cup“ des Weiteren finanziell durch die Sparkasse Münsterland-Ost, nach der das Turnier benannt ist sowie von den Westfälischen Nachrichten, die auch Medienpartner sind.

Größte Einzelsport-Veranstaltung für Grundschulen im Münsterland

„Ohne diese beiden Hauptsponsoren wäre eine Veranstaltung in der Größenordnung für uns als Verein nicht machbar“, sagt von Delft. Als größte Einzelsport-Veranstaltung für Grundschulen im Münsterland schätzt Thorsten Imsieke die Stadtmeisterschaften ein. Abgesehen von den Bundesjugendspielen sei sie auf jeden Fall die größte in Münster. „Die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Schulen klappt sehr gut“, betont der Sportamtsmitarbeiter und ergänzt: „Es werden eine Menge Kinder in Bewegung sein und sich dabei für den Sport begeistern.“

Alle Spieler der Vorrunde bekommen eine Urkunde, in der Endrunde jeder auch eine Medaille.