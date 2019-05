Fund bei Erdarbeiten an der Lippstädter Straße

Münster -

Bei Erdarbeiten an der Lippstädter Straße, direkt hinter der Halle Münsterland, haben Bauarbeiter am Freitagmorgen einen verdächtigen Gegenstand in der Baggerschaufel vorgefunden. Der Verdacht auf einen Blindgänger bestätigte sich nicht. Der Kampfmittelräumdienst legte eine Gasflasche frei.