Verdacht auf Blindgänger hinter der Halle Münsterland

Fund bei Erdarbeiten an der Lippstädter Straße

Münster -

Bei Erdarbeiten an der Lippstädter Straße, direkt hinter der Halle Münsterland, haben Bauarbeiter am Freitagmorgen plötzlich einen verdächtigen Gegenstand in der Baggerschaufel vorgefunden. Ob es sich dabei um eine Bombe oder nur um eine Gasflasche handelt, muss nun der Kampfmittelräumdienst klären. Bis es Gewissheit gibt, wird die Fundstelle im Umkreis von 100 Metern evakuiert.