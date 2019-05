Foodora-Mitarbeiter müssen sich gedulden

Fahrerinnen und Fahrer des Lieferdienstes Foodora in Münster wollen hier einen Betriebsrat gründen. Darüber streiten sie schon seit über einem Jahr mit ihrem Arbeitgeber, der ihnen dieses Recht bislang abspricht. Auch ein Termin am Freitag vor dem Arbeitsgericht brachte in dieser Frage zunächst keine weitere Klärung.

Weil zu einer Betriebsversammlung im November 2017 nicht alle Foodora-Beschäftigten in Münster eingeladen worden waren, sah sich die Richterin am Freitagmittag schon aus diesem Grund nicht in der Lage, in der Sache zu entscheiden. Man könne keinen Wahlvorstand an der Gesamtbelegschaft vorbei einsetzen. Es hatten sich nämlich damals nur die Mitarbeiter getroffen, die sich untereinander kannten. Das aber reiche eben nicht aus, erklärte die Arbeitsrichterin unter Verweis auf höchstrichterliche Rechtsprechung.

NGG hegt weiter Hoffnung auf Betriebsrat

Deshalb folgte das Gericht am Freitag nicht dem Antrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die einige der Foodora-Beschäftigten vor Gericht vertritt. Aus Sicht des Lieferdienstes Foodora gibt es in Münster auch gar keinen betriebsratsfähigen Betrieb oder Betriebsteil, weil die Mitarbeiter wie im Außendienst tätig seien. Das wiederum sieht die NGG anders. Über diese juristische Frage könnte aber noch entschieden werden, wenn beide Seiten dem entsprechenden Vergleichsvorschlag der Richterin folgen sollten, der eine Klärung dieses Streit anregt.

Für eine eventuell später folgende Betriebsversammlung müssten dann aber immer noch alle Beschäftigten freiwillig über den Arbeitgeber eingeladen werden oder dieser müsste der Gewerkschaft eine Liste alle Beschäftigten aushändigen. Während sich die Foodora-Rechtsanwältin zu dem Verfahren nicht öffentlich äußern wollte, hegt die NGG weiter Hoffnung, in Münster einen Betriebsrat gründen zu können.

Foodora von Lieferando übernommen

Der Fall findet inzwischen bundesweit Beachtung, weil es hier auch um Veränderungen in der Arbeitswelt durch den digitalen wandel geht. In Münster gibt es rund 70 Foodora-Beschäftigte, zumeist Studenten, die sich über eine Online-Plattform zur Arbeit anmelden. Es gibt aber kein Büro vor Ort oder eine feste Betriebsstätte.

Der Lieferdienst Foodora ist Ende vergangenen Jahres von Lieferando übernommen worden. Die Gewerkschaft sieht dort auch die grundsätzlichen Arbeitsbedingungen als kritisch an, weil die Lieferkuriere, die eigenen Angaben zufolge den Mindestlohn erhalten, auf eigenen Fahrrädern fahren und beispielsweise Kosten für Reparaturen nicht erstattet bekämen.