Blindgänger an der Halle Münsterland entschärft

Münster -

Zwei Schrecksekunden an einem Tag für einen Baggerfahrer: Bei Erdarbeiten an der Lippstädter Straße, direkt hinter der Halle Münsterland, hat der Bauarbeiter am Freitagmorgen einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Der Verdacht auf einen Blindgänger bestätigte sich nicht, es handelte sich um eine Gasflasche. Doch nur fünf Stunden später stieß er schon wieder auf einen Gegenstand. Diesmal war es eine Bombe, die entschärft werden musste.