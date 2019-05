European Energy Award in Gold, Bundeshauptstadt im Klimaschutz und der Masterplan 100 Prozent Klimaschutz – Münster ist bekannt für ihr Engagement im Bereich des Klimaschutzes. Trotzdem könnte in der Stadt bald der Klimanotstand ausgerufen werden. Die Initiative „Fridays for Future“ hat eine entsprechende Forderung am Tag ihrer Mahnwache vor dem Rathaus offiziell formuliert.