Stefan und Julian Vorrink schleudern dem König mal so richtig mit Schmackes einen massiven Holzknüppel vor die Brust. Was in vielen Ländern empfindliche Strafen nach sich zöge, ist im Reich der Vorrinks strengstens erwünscht. Denn der König ist ebenfalls hölzern und Teil des Holzwurfspiels Kubb.