Vom heutigen Dienstag bis zum 21. Juni zeigt die Ausstellung „Auf dem Weg zum Kubismus“ im Landgericht Münster ein reizvolles Spiel mit Licht und Schatten, Fläche und Tiefe. Marietta Löer aus Warstein im Sauerland zeigt Berg-, See-, Stadt- und Waldlandschaften; mal fiktive, mal reale Motive wie den Hafen in Münster oder Alberobello in Italien, aber auch abstrahierte Wahrnehmungen wie die bebende Brücke unter dem Bernina-Express.

Es geht der Künstlerin darum, den Raum eines Gemäldes formal zu gliedern und die entstehenden Werte- und Kräfteverteilungen miteinander in Einklang zu bringen und durch diese Pseudo-Dynamik das Auge zu erfreuen. Durch die Eckigkeit („Deformation“) und den Formenrhythmus entstehen kristalline Strukturen, die zu neuen Abenteuern für das Auge führen.

Die Bilder sind – in der Schnittmenge von analytischem Kubismus, Expressionismus und Bauhaus – in flüssiger Ölfarbe oder mit Öl-Sticks auf Leinwand ausgeführt. Sie können während der Öffnungszeiten des Landgerichts, Am Stadtgraben 10 (montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr), besichtigt werden.