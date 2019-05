Straßensperrung für Europa-Party

Am Samstag (25. Mai) vor der Europawahl wird in der Innenstadt gefeiert. Tagsüber präsentiert sich der Prinzipalmarkt als Europa-Lounge, am Abend ab 21 Uhr findet dort wieder eine Kopfhörerparty statt.

An diesem Feier-Tag muss der Prinzipalmarkt für den Verkehr gesperrt werden. Von Freitag (24. Mai) um 18 Uhr bis Sonntag (26. Mai) um 15 Uhr, ist auf dem Prinzipalmarkt und Michaelisplatz kein Lieferverkehr möglich, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Busse fahren Umleitungen

Und auch die Busse fahren Umleitungen. Ab Freitagabend sind Busse der Linien 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14 und N80 betroffen. Das teilen die Stadtwerke mit. Demnach fahren die Busse folgende Umleitung:

· Linien 1 und 9 in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Bült und Wilhelmstraße bzw. Steinfurter Straße über Münzstraße.

· Linien 2 und 10 Richtung Alte Sternwarte bzw. Meckmannweg zwischen Hauptbahnhof und Bismarckallee über Ludgeriplatz und Antoniuskirche.

· Linie 4 in Richtung Clemenshospital zwischen Hauptbahnhof und Geiststraße über Ludgeriplatz und Antoniuskirche.

· Linien 11, 12 und N80 in Richtung Gievenbeck zwischen Hauptbahnhof und Aegidiimarkt über Ludgeriplatz, Antoniuskirche und Aegidiistraße.

· Linie 14 in Richtung Zoo zwischen Hauptbahnhof und Aegidiitor über Ludgeriplatz und Antoniuskirche.

Ersatzhaltestellen

Nicht angefahren werden können die Haltestellen Engelenschanze, Raphaelsklinik, Klemensstraße, Domplatz und Prinzipalmarkt. An den Haltestellen Schlossplatz, Krummer Timpen, Aegidiimarkt und Picasso-Museum (auf der Rothenburg) können zudem die Linien 1 und 9 nicht halten.

Auf den Umleitungswegen werden alle Haltestellen bedient. Als Ersatzhaltestellen empfehlen die Stadtwerke die Haltestellen Aegidiimarkt, Picasso-Museum (Königsstraße), Ludgeriplatz oder Bült, heißt es abschließend.