Entscheidung über Klimanotstand erwartet

Die Bezeichnung „Klimanotstand“ ist kein rechtlicher Begriff – sondern eine Selbstverpflichtung mit symbolischer Wirkung. Wer ihn ausruft, will unterstreichen, das der von Menschen verursachte Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung ist und Maßnahmen für den Klimaschutz höchste Priorität haben. Wie solche Maßnahmen ganz konkret aussehen können, entscheidet jede Regierung oder Verwaltung individuell. Automatische, fest definierte Konsequenzen für die Bevölkerung hat die Ausrufung eines Klimanotstandes nicht. Nach Städten wie Los Angeles und Vancouver rief am 1. Mai 2019 das britische Parlament einen landesweiten Klimanotstand aus, am Tag darauf folgte Konstanz als erste deutsche Stadt.