Münster/Telgte -

Schwer misshandelt wurde am Dienstagabend auf offener Straße in Telgte ein Mann, der von einer Gruppe mit einem Schlagstock und einem Beil attackiert und mehrmals getreten worden ist. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Das 26-jährige Opfer schwebt weiterhin in Lebensgefahr.