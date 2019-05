Münster -

Zwei Schüler sind in Münster mit ihren Fahrrädern so heftig kollidiert, dass sie stürzten und schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die 13 und 11 Jahre alten Jungen, die am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Schule verunglückten, in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte.