Europa-Emotionen an der Theke

Schulz , jetzt einfacher Bundestagsabgeordneter seiner Partei und auch nicht Kandidat für das Europa-Parlament, ist gleichwohl immer noch das prominente Gesicht Europas in der SPD . Und Schulz, der nach einem Wahlkampfauftritt in Bocholt etwas verspätet aus dem Mercedes mit Aachener Kennzeichen steigt, hat durchaus das Talent, das, so merkt er kritisch an, vielen Europa-begeisterten Linken fehlt. Er kann für das Thema Emotionen wecken, worauf sich, so Schulz, „sonst nur die Rechten verstehen“.

„Nur zehn Prozent der Menschen im Land sind nationalistisch und antieuropäisch gesonnen“, sagt er, „aber sie tun so, als wären sie das Volk.“ Und: „Wenn wir über Europa reden, sind wir zu verkopft“, betont Schulz, der mit der Münsterland-Kandidatin der SPD, Sarah Weiser, gekommen ist. Er wirbt für den von ihm kürzlich gegründeten Verein „Tu was für Europa“ oder „#My Europe“, der für Europa-Freunde aller demokratischen Parteien offen ist und dem bereits prominente Politiker – auch von CDU, Grünen und FDP – beigetreten seien. Schulz will jene Menschen ansprechen, für die das offene Europa Lebensgrundlage ist – etwa Schaffner der Bahn. Oder auch die Kellnerinnen und Kellner im Marktcafé, die an diesem Abend besonders viel zu tun haben.