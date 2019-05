Bis es soweit ist, läuft im Wahlamt noch der Endspurt. Bis Donnerstagabend (23. Mai) hatten dort 63.557 Wahlberechtigte Briefwahl beantragt. Davon haben mehr als 25.000 für den Antrag den städtischen Service im Internet "Wahlschein Online" genutzt.

Das Hauptwahlbüro im VHS-Forum am Aegidiimarkt ist bis einschließlich Freitag, 24. Mai, 18 Uhr, geöffnet. Erfahrungsgemäß nutzen viele die letzte Gelegenheit, dort noch schnell einen Antrag auf Briefwahl zu stellen und den ausgefüllten Stimmzettel sofort an Ort und Stelle abzugeben. Am Samstag ist es nicht mehr möglich, Briefwahl zu beantragen. Wer noch Fragen zur Wahl hat, kann sich am Samstag allerdings bis 12 Uhr an die Wahlhotline 02 51/4 92-33 90 wenden, heißt es in der städtischen Pressemitteilung.

Öffnungszeiten der Wahllokale

Briefwähler, die ihren Wahlbrief noch nicht entweder im Hauptwahlamt abgegeben oder per Post abgeschickt haben, können diesen noch in die Briefkästen der Stadthäuser, der Bezirksverwaltungen und der Bürgerbüros Gremmendorf und Gievenbeck einwerfen. Diese städtischen Briefkästen werden auf jeden Fall am Wahltag noch um 15 Uhr geleert. Außerdem besteht die Möglichkeit, am Wahlsonntag, 26. Mai, die Wahlbriefe noch bis 18 Uhr persönlich im Stadtweinhaus am Prinzipalmarkt abzugeben.

Münsteraner stimmen für Europa 1/17 Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Foto: Klaus Altevogt, Grafik: Ann-Kathrin Schriever

Für alle anderen Wähler gilt: Am Sonntag sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Für die reibungslose Abwicklung der Wahl sorgen in Münster zusammen mit dem Wahlamt rund 2500 Wahlhelfer, darunter viele Beschäftigte aus städtischen Ämtern.

Die Wahlergebnisse werden auch im Stadtportal muenster.de abrufbar sein.