Europa für alle Sinne

Die Atmosphäre auf dem Prinzipalmarkt hat etwas Magisches: auf blau illuminierten Giebelhäusern der europäische Sternenhimmel, dazwischen wippende, tanzende und singende Menschen mit rot, blau oder grün leuchtenden Kopfhörern. Wie sie das finden? Ein junger Mann bringt in der Nacht vor der Europawahl die Stimmungslage bei der Kopfhörerparty mit einem Wort auf den Punkt: „Mega“.

Megamäßig ist auch der Zulauf. Rund 8000 Besucher zählen die Organisatoren, die das Europa-Feeling noch einmal so richtig befeuern soll, am Ende. „Wir hatten 4500 Kopfhörer, doch die waren zwischenzeitlich vergriffen“, bilanziert Fritz Schmücker von Münster-Marketing, neben der Initiative Starke Innenstadt, einer der Hauptverantwortlichen für dieses Event. Eigentlich sollte um 2 Uhr Schluss sein. Schmücker: „Aber wir haben uns angesichts der super Stimmung entschlossen, um eine Stunde zu verlängern.“ Es ist der Abschluss eines Veranstaltungsreigens im Zeichen von Europa, der mit dem Hansemahl vor drei Wochen auf dem Prinzipalmarkt begonnen hatte.

Erst irritierend, dann inspirierend

Samstagnacht geht es um Europa-Feeling für alle Sinne. Das Besondere: Hier feien unterschiedliche Generationen zusammen. Dank der drei Musikkanäle, die über die Kopfhörer angesteuert werden können, kann je nach Laune zwischen Pop, Rock oder Latin Sounds hin- und hergewechselt werden. Zu Anfang ist es etwas irritierend, gesteht Partygast Michael Sieker: „Man weiß erst gar nicht, wonach die anderen tanzen, wenn sich die Leute in unterschiedlichem Rhythmus bewegen.“

Kopfhörerparty auf dem Prinzipalmarkt 1/64 Kopfhörerparty auf dem Prinzipalmarkt und mit Einbruch der Dunkelheit erstrahlte das Rathaus in Europablau Foto: Matthias Ahlke

Doch nach kurzem Aufwärmen funktionieren die schnellen Musikkanal-Wechsel wie am Schnürchen. Wer zur gleichen Musik tanzt, ist sofort an der Farbe seiner hell in der Dunkelheit leuchtenden Kopfhörer zu erkennen. Die Moderatoren des Radio Antenne-Münster-Teams, heizen die Stimmung zusätzlich an, indem sie geschickt dazu motivieren, mal den Kanal zu wechseln. Wenn sich beispielsweise rot leuchtende Kopfhörer-Scharen auf dem Prinzipalmarkt in die Hocke begeben und dann gleichzeitig in die Luft springen – wer bleibt da noch im blauen oder grünen Kanal? Auch diese Neugier und Offenheit zeichnet nicht zuletzt Europa aus.

Die Neugierde hat uns hier her getrieben, sagt auch Rebecca Grote. „Toll ist diese friedliche Party in einer so friedlichen Stadt."