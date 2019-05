Polizisten nahmen am Samstag gegen 21.10 Uhr nach einem Raub an der Dieckmann­straße drei Jugendliche vorläufig fest. Zwei 16-Jährige saßen laut Polizeibericht auf dem dortigen Spielplatz, als eine etwa 20-köpfige Gruppe sich ihnen näherte. Die Männer schubsten das Duo herum, einer hielt ein eingeklapptes Messer in der Hand und forderte Bargeld.

Nachdem die 16-Jährigen einen Schein herausgegeben hatten, konnten sie flüchten. Polizisten nahmen noch in Tatortnähe zwei 19-Jährige und einen 17-Jährigen fest. Einer der 19-Jährigen hatte ein Messer und einen Geldschein dabei. Ein Alkoholtest ergab 0,96 Promille.

Die Ermittlungen dauern an.