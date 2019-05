Mit dem Feuerlöscher überwältigt

Vor dem Landgericht Münster ist am Montag der Prozess gegen einen 38-jährigen Münsteraner eröffnet worden. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem einen Überfall auf den Rewe-Markt an der Wolbecker Straße vor. Mit Beute entkam der Mann allerdings nicht, er wurde noch im Supermarkt von Angestellten, mittels des Löschschaums aus einem Feuerlöschers, überwältigt.

Lange gab der zuständige Richter der 9. Großen Strafkammer dem Angeklagten die Möglichkeit, seinen Lebensweg darzustellen. Der Mann berichtete, wie er von seinem Stiefvater, einem Alkoholiker, schon in jungen Jahren regelmäßig geschlagen worden sei. In der Schule lief es nicht, zudem geriet er schon als junger Jugendlicher über seine Clique erst an Alkohol, dann an Cannabis, Amphetamine und Ecstasy-Pillen.

Abstieg nach unehrenhafter Entlassung

Während seines freiwilligen Bundeswehrdienstes habe er mit Heroin angefangen. Lange ging das nicht gut. Schon nach wenigen Monaten wurde er unehrenhaft aus der Truppe entlassen. Ohne Schulabschluss und nach dem Nackenschlag bei der Bundeswehr sei es erst richtig bergab gegangen, berichtete der Mann. Über den Bremer Platz habe er sich Heroin, Kokain und Tabletten besorgt – anhand seiner Vorstrafen offenbar einhergehend mit jahrelanger Beschaffungskriminalität.

Berauscht in den Supermarkt

Am Morgen des Tattages, dem 3. Januar 2019, sei er zu seinem Arzt gegangen und habe sich sein Methadon besorgt. Auf dem Weg zum Bahnhof habe er dann Bekannte getroffen. Offenbar kam es im Anschluss wie so oft: Kokain und Benzodiazepin, ein abhängig machender pharmazeutischer Wirkstoff, den man unter anderem von Diazepam kennt, wurden später in seinem Blut nachgewiesen. Berauscht von diesem Cocktail sei er schließlich in den Rewe-Markt gegangen. An mehr erinnere er sich nicht mehr, gab der Mann an.

Kassiererin flüchtete aus dem Laden

Die Kassierin, eine 21-jährige Studentin, berichtete, wie sie aus dem Laden geflüchtet sei, nachdem der Täter ihr zunächst beim Bezahlvorgang in die Kasse gegriffen und anschließend auf ein Messer verwiesen habe, das er allerdings nicht zeigte. Geplante Tat oder völlige Unzurechnungsfähigkeit? Das wird das Gericht entscheiden. Der Täter, selbst Vater von vier Kindern, nutzte die Gelegenheit derweil, um sich bei der Studentin zu entschuldigen.