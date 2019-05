„Ich habe Euch von meinem Büro aus häufig gehört. Deswegen freue ich mich schon auf Euer Konzert“, sagte Rektorin Diana Hülsmeier in ihrer Begrüßung. Die Zweitklässler starteten mit einer tonalen „Rakete“ auf Leersaiten. „Es wird ein Leersaitenstück eingespielt, damit die Finger danach an das Griffbrett kommen“, erklärte Christine Kramer von der Musikschule Nienberge auch für das Publikum. Die Musikschule gibt den Unterricht an der Kreuzschule als Kooperationspartner.

Weiter ging es mit Gesang der Kinder nach Tonleiter, die Bass-Instrumente stiegen ein. „Es sprechen die Bässe nun mit den Geigen“, sagte Lehrerin Juliane Gaido zum nächsten Schritt.

Die Kinder des dritten Jahrgangs waren – dank längerer Praxis am Instrument und Unterricht – weiter, sie spielten komplexere Stücke aus Liedsammlungen. Da klangen die Ansagen entsprechend anspruchsvoller: „Ihr greift die Oktave, damit ihr auf dem sauberen Fis landet“, so Gaido. Teils wurden Stücke mit Gesang und einmal im Kanon umgesetzt.

„Die Kinder melden sich bei Interesse im ersten Jahrgang für die Streicher-Klasse an“, erklärte Rektorin Hülsmeier. In der ersten Klasse werden sie auf den Unterricht vorbereitet, ab Klasse zwei wird das praktische Spiel geübt und weiterentwickelt. Auf dem Zeugnis der Stufen zwei und drei erscheint der Unterricht als Teilnahme an der Elementaren Musikklasse.