Sie sollen sich mit Themen auseinandersetzen, die auch im Werk des Ökonomen und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek eine Rolle spielten. Das waren nicht nur rein ökonomische Fragen wie Geld- und Wettbewerbspolitik, sondern vor allem auch die Rolle der Wirtschaftsordnung und der wirtschaftlichen Freiheit. heißt es in einer Pressemitteilung des Hayek-Clubs.

Der gemeinnützige Hayek-Club Münsterland will mit dem Preis die wissenschaftliche Arbeit junger Menschen über wichtige gesellschaftsrelevante Probleme fördern. Hayek gehörte der Wiener Schule der Nationalökonomie an, deren Theorien nach der Finanzkrise 2009 wieder zu Aktualität gelangt sind.

Der Preis ist dotiert mit 1000 Euro und wird von Dr. Cornelia Meyer zur Heyde gestiftet. Die Verleihung findet am 19. Juni im Hotel Brintrup in Roxel statt. Die Eröffnungsrede wird diesmal Prof. Dr. Wolf Schäfer halten. Er ist Vorsitzender der Hayek-Gesellschaft auf Bundesebene und war bis zu seiner Emeritierung Professor für Volkswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.

Die Vorstellung der preisgekrönten Arbeiten nimmt Prof. Dr. Ulrich van Suntum vor. Er lehrt Volkswirtschaft an der Universität Münster und ist stellvertretender Vorsitzender des Hayek-Clubs.