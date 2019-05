An Schulen fehlen Lehrer

Nur für 26 der insgesamt 42 freien Stellen wurden passende Bewerber gefunden. Den größten Mangel gibt es, wie überall – an den Grundschulen. Hier wurden lediglich 14 von 23 freien Stellen in den Kollegien besetzt. Keine Vakanzen gibt es an Gesamtschulen und Gymnasien, nicht ganz vollständig konnten die wenigen an Haupt- und Realschulen sowie den Kollegs besetzt werden.

Zu Beginn des laufenden Halbjahres gab es nur für 46 Prozent der Stellen geeignete Bewerber. Die Situation der Lehrerversorgung in der Stadt Münster, in früheren Zeiten immer sehr komfortabel, ist mittlerweile ähnlich lückenhaft wie in den umliegenden Landkreisen.

Deutlich dramatischer ist der Lehrermangel im Ruhrgebiet: In Gelsenkirchen sind aktuell insgesamt nur 44,6 Prozent der offenen Stellen besetzt, an den Grundschulen nur etwa jede vierte der insgesamt 59 offene Stellen.