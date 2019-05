Münster -

Tiefgarage am Ludgeriplatz, Musikhallen-Debatte, Preußen-Park oder die Frage „Hindenburgplatz oder Schlossplatz?“: Klaus Baumeister hat als Lokalredakteur in Münster in den vergangenen 25 Jahren viel erlebt. Und diese Erlebnisse jetzt in einem Buch festgehalten. Am 6. Juni (Donnerstag) liest er daraus im Alten Backhaus.