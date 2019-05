Das bietet das Hafenfest am Wochenende

Wassersport ist Freizeitvergnügen pur, und jeder kann mitmachen: Unter diesem Motto bietet das Hafenfest Münster dieses Jahr Attraktionen im Hafenbecken an. Bei der 18. Auflage von Freitag bis Sonntag (31. Mai bis 2. Juni) können die Gäste des Hafenfestes die seltene Möglichkeit zur Hafenrundfahrt genießen und selber auf dem Wasser aktiv werden, kündigen die Veranstalter an.

Eröffnet wird das Fest am Freitag um 18.20 Uhr mit Fallschirmspringern des Fall schirmclubs Münster, die im Hafenbecken landen. Das Team des Wassersportvereins „Suse-Stand Up Surfen Erleben“ lädt zudem zum Ausprobieren ein. Wer Sams tag und Sonntag fleißig trainiert, kann am Sonntag um 15 Uhr am „Suse-Kinder-Rennen“ teilnehmen.

Kanu-Polo, Dampfschiff und Riesenschlauchboot

Kanu-Polo zeichnet sich durch harte Zweikämpfe und ausgefeilte Spielzüge aus, wo zwei Teams mit jeweils fünf Spielern gegeneinander antreten und versuchen, einen Wasserball in das Tor des Gegners zu werfen. Am Samstag ab dem frühen Nachmittag zeigt der Verein Kanu-Polo Münster Trainingseinheiten und Demonstrationsspiele.

Das historische Dampfschiff „Nixe“ des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) kann besichtigt werden, und es werden Rund fahrten mit dem Dampfschiff angeboten. Auch mit einem Riesenschlauchboot werden Hafenrundfahrten am Samstag und Sonntag stattfinden, wie es weiter heißt.

In den Bootssport hineinschnuppern

Das Hafenfest Münster wartet 2019 aber noch mit einem weiteren Angebot auf: In diesem Jahr gibt es erneut die Möglichkeit, den Bootssport durch kostenlose Probefahrten kennenzulernen, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen und sich den Wind einmal richtig um die Nase wehen zu lassen.

Egal ob bis 15 PS oder stärkere Motorisierungen: Auf jedem Boot aus der Flotte von „Bootssport Erleben“ ist ein erfahrener Skipper an Bord, der den Probefahrern und Einsteigern erklärt, was sie für den Start in den Bootssport wissen müssen.

Boote bis 15 PS dürfen auf allen Bundeswasserstraßen in Deutschland – mit Ausnahme des Rheins und des Bodensees – ohne Führerschein gefahren werden. Eine Motorisierung, die viel Fahrspaß verspricht und echtes Bootsfeeling aufkommen lässt. Die Besucher können sich am „Bootssport Erleben“-Zelt anmelden.

Das Fest-Programm:

Das Programm: Hafenfest Münster 2019 - der Freitag 1/12 Überblick über das Hafenfest-Programm am Freitag. Foto: Oliver Werner

Auftakt: Mit Fallschirmspringer des Fallschirmclubs Münster wird am Freitag um 18.20 Uhr das Hafenfest eröffnet. Foto: Oliver Werner

Stadtwerke Münster Bühne 18.00-20.30 Uhr: Maraton (Cover - RockPop) Foto: Oliver Werner

Stadtwerkebühne 21.00 -23.00 Uhr: Queen May Rock (Queen Tribute Band) Foto: Oliver Werner

AWM-Bühne 18.00-19.00 Uhr: Stoneape (Blues-Rock) Foto: Oliver Werner

AWM Bühne 19.30-20.30 Uhr: Jenny and the Steady Go's (Fifties-Rock n Roll) Foto: Oliver Werner

AWM Bühne 21.00-23.00 Uhr: Zweiraumsilke (HipHop - Funk -Soul) Foto: Oliver Werner

MZ Bühne 19:30-21.00 Uhr: The Urban Turbans (Ska & Balkan Swing) Foto: Oliver Werner

MZ Bühne 21.30-23.00 Uhr: Carmen Brown (Soul, Afrobeat & Funk) Foto: Oliver Werner

Gelände 18.00-21.30 Uhr: Walking Blues Prophets (Blues) Foto: Oliver Werner

Gelände 19.00-22.00 Uhr: Sunshine Coconuts (Steeldrum Band) Foto: Oliver Werner

Stände & Gastronomie Die Stände & Gastronomie haben am Freitag von 18.00-1.00Uhr geöffnet. Foto: Oliver Werner

Das Programm: Hafenfest Münster 2019 - der Samstag 1/22 Überblick über das Hafenfest-Programm am Samstag. Foto: Matthias Ahlke

Stadtwerke Münster Bühne 15.00 - 17.00 Uhr: Ahoi - Kinder- und Familienshow (Clown Georg, Pia-Nino-Band, Tanzschule Husemeyer) Foto: Matthias Ahlke

Stadtwerke Münster Bühne 15.00-15.15 Uhr, 16.45-17.00 Uhr: Clown Georg (links) (Jonglage, Akorbatik, Comdey) Foto: Matthias Ahlke

Stadtwerke Münster Bühne 15.15-15.55 Uhr: Tanzschule Husemeyer (Tanzshow) Foto: Matthias Ahlke

Stadtwerke Münster Bühne 16.00-16.45 Uhr: Pia-Nino-Band (Kindermusik-Show) Foto: Matthias Ahlke

Stadtwerke Münster Bühne 18.00-19.15 Uhr: Soeckers (Garagenpop) Foto: Matthias Ahlke

Stadtwerke Münster Bühne 19.45-23.00 Uhr: DECOY (Pop-, Rock-, Soul- und Discosongs) Foto: Matthias Ahlke

AWM Bühne 15.00-15.45 Uhr: WoMuKa (Liedermaching & Punk-Pop) Foto: Matthias Ahlke

AWM Bühne 16.00-16.45 Uhr: Helden ohne Heimat (Punk-Rock) Foto: Matthias Ahlke

AWM Bühne 17.00-17.45 Uhr: Peat Miles (Rap) Foto: Matthias Ahlke

AWM Bühne 18.00-18.45: DiscoDamagedKids (Indie-Rock) Foto: Matthias Ahlke

AWM Bühne 19.00-19.45: God Hates Green (Indie-Rock) Foto: Matthias Ahlke

AWM Bühne 20.30-23.00 Uhr: 5 kleine Jägermeister ("Toten Hosen"-Tribute Band) Foto: Matthias Ahlke

MZ Bühne 15.30-17.00 Uhr: Lemon Lights (Rock, Folk, Pop) Foto: Matthias Ahlke

MZ Bühne 16.00-16.45 Uhr: JPTR7 (Indie Pop) Foto: Matthias Ahlke

MZ Bühne 19.30-21.00 Uhr: The Roads ( Pop, Hip Hop und Dancehall) Foto: Matthias Ahlke

MZ Bühne 21.30-23.00 Uh: Tommy Schneller (Blues, Soul & Funk) Foto: Matthias Ahlke

Gelände 20.00-22.30 Uhr: Wohnraumhelden (Rock) Foto: Matthias Ahlke

Wasser Ab 18.00 Uhr: Kanu-Polo Foto: Matthias Ahlke

Wasser 13.00-18.00 Uhr: Stand UP Surfen (Offenes Training) Foto: Matthias Ahlke

Wasser 17/18/19.00 Uhr: Dampfschiff Nixe (Besichtigung) Foto: Matthias Ahlke

Stände & Gastronomie Die Stände & Gastronomie haben am Samstag von 15.00-1.00Uhr geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Das Programm: Hafenfest Münster 2019 - der Sonntag 1/16 Überblick über das Hafenfest-Programm am Sonntag. Foto: Stadt Münster

Stadtwerke Bühne Münster 14.00-17.00 Uhr: Ahoi - Kinder- und Familienshow (Trommelfloh, Clown Georg, Rebel Tanz, Music Academy) Foto: Stadt Münster

Stadtwerke Bühne Münster 14.00-14.55 Uhr: Trommelfloh (Kindermusik) Foto: Stadt Münster

Stadtwerke Münster Bühne 15.15-15.30 Uhr, 16.45-17.00 Uhr: Clown Georg (links) (Jonglage, Akrobatik, Comedy) Foto: Stadt Münster

Stadtwerke Münster Bühne 15.30-16.15 Uhr: Rebel Tanz (Rebeltanzshow) Foto: Stadt Münster

Stadtwerke Münster Bühne 16.15-16.45: Music Academy (Broadway Stage Program) Foto: Stadt Münster

Stadtwerke Münster Bühne 17.30 - 20.00 Uhr: Soulfamily (Soul) Foto: Stadt Münster

AWM Bühne 15.30-17.30 Uhr: Rockin' Rebels (Rock & Roll) Foto: Stadt Münster

AWM Bühne 18.00-20.00 Uhr: Schank (Indiepop) Foto: Stadt Münster

MZ Bühne 15.30-17.00 Uhr: Edy Edwards Trio (Blues Rock & Pop) Foto: Stadt Münster

MZ Bühne 17.30-19.00 Uhr: Phil Wood Trio (Funk, Fusion & Groove) Foto: Stadt Münster

Gelände 16.00-18.00 Uhr: Blosewinds (Shanty) Foto: Stadt Münster

Gelände 16.00 - 19.00 Uhr: Flori's Lemon Bar (Steeldrummer) Foto: Stadt Münster

Wasser ab 13.00 Uhr: Stand UP Surfen Foto: Stadt Münster

Wasser 16/17/18/19.00 Uhr: Dampfschiff Nixe (Rundfahrten) Foto: Stadt Münster

Stände & Gastronomie Die Stände & Gastronomie haben am Sonntag von 14.00-20.00Uhr geöffnet. Foto: Stadt Münster