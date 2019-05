200 Millionen für Batterieforschung in Münster

Diese Bewerbung ist ein bemerkenswerter Kraftakt, der aber auch einen hohen Lohn verspricht. Die Perspektive, die sich für Münster und am Ende für NRW mit der Forschungsfertigung von Batteriezellen verbindet, kann man nicht groß genug einschätzen. Denn die international anerkannte Exzellenz der Wissenschaftler um Professor Winter in Münster, die Expertise in Produktionstechnik der RWTH Aachen, die Forschungsarbeiten in Jülich und die Praxiserfahrung der Uni Duisburg können zusammen eine ungeahnte Dynamik für die Entwicklung leistungsstärkerer und nachhaltiger Batterien einleiten.

Sogar von möglichen Sprunginnovationen – also bahnbrechenden Neuerungen – als Job-Motor ist die Rede. Dass Münster alle Voraussetzungen für die Be­werbung bietet, ist darum ein Glücksfall. Mit ihrem Konzept, das sogar die kritischen Recycling-Fragen ­einbezieht, können sich Land, Unis und Stadt selbst­bewusst sehen lassen.

Ob aber Renommee, Exzellenz und Rahmenbedingungen für einen Zuschlag im Rennen um die 400-Millionen-Euro-Investition reichen, wird eine bis zuletzt spannende Frage. Die dreht sich indes nicht nur ums Geld, sondern auch um den Anschluss an die Weltspitze. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek meint es ernst. | (Von Hilmar Riemenschneider)