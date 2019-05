Ein Räuber hat am Montagnachmittag um 16.39 Uhr einen Supermarkt am Hohen Heckenweg überfallen und dabei eine Zeugin mit einem Messer verletzt. Polizisten nahmen den 52-jährigen Täter fest.

Der 52-Jährige hatte sich zuvor an die Kasse begeben um einen Schokoriegel zu bezahlen, berichtet die Polizei. Als die 63-jährige Kassieren die Lade öffnete, griff der Räuber hinein und schnappte sich Geldscheine, berichtet die Polizei. Die Kassiererin reagierte sofort und hielt den 52-Jährigen fest. Eine aufmerksame Angestellte bekam die Situation mit und eilte der 63-Jährigen zur Hilfe. Der Täter befreite sich aber aus dem Griff der Frauen und flüchtete aus dem Laden. Vor dem Geschäft zückte der Räuber ein Messer und versuchte, eine 54-jährige Zeugin damit zu verletzen. Weil sie geistesgegenwärtig zurückwich, blieb sie unverletzt. Der 63-Jährigen stach der Täter zweimal mit dem Messer in die Arme und rannte davon. Ein 42-jähriger Zeuge nahm die Verfolgung auf und überwältigte den Räuber. Die eintreffenden alarmierten Polizisten nahmen ihn fest. In seinen Taschen fanden die Beamten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Rettungskräfte brachten die 63-Jährige mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge stammt der Täter aus der Obdachlosen-Szene.