„Ich wollte niemanden töten und auch niemanden schwer verletzen.“ Die letzten Worte im Prozess gegen einen 36-Jährigen aus Coesfeld, der unter anderem einem Mann nahe dem Bremer Platz hinterrücks ein Messer in den Oberkörper gerammt hatte, waren das, was einer Entschuldigung über die gesamte Prozessdauer am nächsten kam. Ansonsten hatte der Mann aus der Trinker- und Drogenszene seinen Prozess nahezu ungerührt verfolgt. Das Gericht schenkte am Dienstag immerhin dem ersten Teil seiner Aussage Glauben und verurteilte den weitgehend geständigen Täter lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen zu vier Jahren und neun Monaten Haft.

Beide verhandelten Fälle liegen nur wenige Tage auseinander. In Coesfeld hatte der 36-Jährige, der sich seit vielen Jahren im Methadon-Programm befindet, trotzdem aber auch weiter Drogen konsumiert und offenbar zumindest phasenweise auch stark getrunken hatte, im September vergangenen Jahres einem Mann eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen und ihn danach auf die Straße geschubst. Ein herannahendes Auto sei jedoch zu weit entfernt gewesen, um eine Tötungsabsicht zu unterstellen, waren sich in diesem Fall Staatsanwaltschaft , Verteidigung und schließlich auch das Gericht einig.

Schwieriger wurde es, als es darum ging, über das Geschehen in Münster zu urteilen. Die Staatsanwaltschaft sah in einem Messerstich gegen einen Mann, der nachts mit der ehemaligen Lebensgefährten des Täters unterwegs war, eine Tötungsabsicht. Der Angeklagte hatte sich von hinten genähert und für seine Tat ein Messer genutzt, das er am selben Tag für den Verzehr von Grillfleisch gekauft hatte. Es sei dennoch nicht wie im ersten Fall eine spontane Tat. Er sei überlegter vorgegangen als wenige Tage zuvor, wohl aus Eifersucht. Und: „Es war eine feige Tat“, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

Eine Tötungsabsicht sah sie bei dem Mann, der schon als Jugendlicher auf die schiefe Bahn geraten war, in dessen langer Vorstrafenliste aber nur einmal Gewalt eine Rolle gespielt hatte, jedoch nicht. Ganz sicher habe er sein Opfer aber verletzen wollen. Schwer zu klären sei, mit welcher Wucht der Angeklagte mit dem qualitativ schlechten Messer zugestochen habe. Die von der Staatsanwältin ins Spiel gebrachte Hinterlist wollte die Richterin dem Täter nicht unterstellen. Er habe die Situation zwar ausgenutzt und von hinten zugestochen, zu Hinterlist gehöre jedoch mehr, befand sie.