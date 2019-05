Marita Otte , stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Münster Mitte, begrüßte über 100 Personen in der voll besetzten Aula der Gesamtschule Münster-Mitte, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. „Nutzen Sie Ihre letzten Arbeitsjahre zum Aufbau neuer Kontakte und Aktivitäten“, riet die Schirmherrin des Netzwerkes den Anwesenden. Knapp 2000 Briefe waren im Kuh- und Kreuzviertel als Einladung an Bewohner von 55 bis Mitte 60 verschickt worden.

In Zusammenarbeit mit Quartiersentwicklerin Nadin Pape und der ZwAR-Zentralstelle in Dortmund hatte die Volkshochschule (VHS) Münster die Neugründung für selbst organisierte Aktivitäten umgesetzt. Pape ist bei der DRK-Schwesternschaft im Mehrgenerationenprojekts Mathildenstift zuständig für das Projekt „Altengerechte Quartiersentwicklung“ und begleitet das Netzwerk im ersten Jahr. Bei Basistreffen im Zwei-Wochen-Takt können weitere Interessierte dazukommen. Das erste Treffen findet am Mittwoch (5. Juni) um 18.30 Uhr im Gartensaal des Ma­thildenstiftes statt.

Als kommunale Kooperationspartnerin hat die VHS seit 20 Jahren Netzwerke in der Innenstadt und verschiedenen Stadtteilen initiiert und begleitet, so Anke Breitkopf, VHS-Fachbereichsleiterin für Pädagogik, Familie, Älterwerden. Anne Remme von der ZwAR-Zentralstelle NRW in Dortmund stellte die beiden aktiven ZwARler Ulrich Thiele und Werner Poether aus Hiltrup vor. Der passionierte Tänzer und der Plattdeutsch sprechende Rennradfahrer erklärten ihre Freizeitaktivitäten.