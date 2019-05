„Road to Superstars of Wrestling: Münster“ in der Sputnikhalle

Wrestling boomt wieder. Im Schatten des börsennotierten US-Entertainment-Riesen World Wrestling Entertainment ( WWE ) sorgen Ligen wie Progress Wrestling, die tausende Fans in die Londoner Wembley Arena lockte, derzeit für Furore, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Auf dem europäischen Festland ist Westside Xtreme Wrestling (wXw) der Publikumsmagnet in Sachen Wrestling. Und dort vor allem wXw-Urgestein Walter: Der gebürtige Wiener, der seit 2007 für wXw im Ring steht, besiegte erst kürzlich bei „NXT Takeover: New York“ im Barclays Center in Brooklyn vor 20 000 Fans den WWE United-Kingdom-Champion Pete Dunne.

Frisch gebackene Champions am Start

Nun kehrt Walter nach Deutschland zurück. Seinen ersten „wXw“-Auftritt seit seinem Titelgewinn wird Walter am Freitag (31. Mai) bei der Veranstaltung „Road to Superstars of Wrestling“ in Münster haben. Ein weiterer Höhepunkt in der Sputnikhalle am Hawerkamp wird ab 20 Uhr das Match zwischen NXT-UK- und „wXw“- Superstar Ilja Dragunov und dem Impact-Wrestling-Champion Brian Cage aus den USA.

Der Dresdner Dragunov gilt als einer der intensivsten und charismatischsten Ringkämpfer weltweit. Er wird am Freitag erstmals auf den muskulösen Star-Wrestler Brian Cage treffen.

Das ist noch nicht alles: „wXw“-Unified-World-Wrest ling- Champion Bobby Gunns und die „wXw“-World- Tag-Team-Champions Aussie Open aus Australien werden im Ring stehen. Auch der Publikumsliebling und „wXw“-16-Carat-Gold-2019- Sieger Lucky Kid ist dabei.

Fannähe wird groß geschrieben

Die Fans können ihre Lieblinge dabei aus nächster Nähe bewundern. Absperrgitter oder Barrieren? Fehlanzeige. Die Wrestler stehen sowohl in der Pause als auch nach der Show für Autogramme und gemeinsame Fotos zur Verfügung. Das gilt selbstverständlich auch für die Show in Münster, die eine reine Stehplatzveranstaltung ist.

Zum Thema Für „wXw Road to Superstars of Wrestling“ in Münster gibt es unter wXwGermany.eventbrite.de sowie bei sämtlichen Eventim-Vorverkaufsstellen noch Karten. Einlass ist ab 19 Uhr. ...