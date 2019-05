Spezialaufträge sind eine seiner vielen Spezialitäten. Als Markus H. Kösters aus Münster kurzfristig von der internationalen Eishockey-Föderation (IIHF), dem internationalen Eishockeyverband mit Sitz in Zürich, angerufen und um Hilfe gebeten wurde, sagte der Münsteraner natürlich nicht Nein. Seine Kontakte zu den Organisatoren der Eishockey-Weltmeisterschaften sind nicht abgekühlt, darüber freut sich der 56-Jährige besonders.

Er sprang in die Bresche und kümmerte sich als Consulter um den Eilauftrag aus der Schweiz. Dabei ging es um die Beschaffung von Sicherheitsausweisen für die Eishockey-WM, die vor wenigen Tagen im slowakischen Bratislava mit einem Sieg Finnlands beendet wurde.

Viel Erfahrung mit Meisterschaften

Für Kösters aus Münster war die Weltmeisterschaft in der Slowakei aber keine Premiere. Der Münsteraner hat in der Vergangenheit schon viele Meisterschaftserfahrungen sammeln dürfen und ist auf dem Eishockey-Feld genauso zu Hause wie auf dem Fußballfeld.

Markus H. Kösters wurde in Bratislava von der Veranstaltungschefin der Eishockey-Weltmeistershaft, Cornelia Ljungberg, begrüßt. Foto: Kösters

Der Kaufmann, Bauingenieur und Zahntechniker hat schon mehrfach bei Weltmeisterschaften eine wichtige Rolle gespielt, wenn es um Akkreditierungen, Eintrittskarten und Sonderausweise ging, die in einer Sicherheitshülle stecken. Kösters spricht von einer Polyester-Folientasche mit einem besonderen Prägedruck. Der Münsteraner griff auf sein Netzwerk zurück und arbeitet mit einem Produzenten in den Niederlanden zusammen, der grenzübergreifend und schnell reagiert habe. Natürlich waren auch die Sicherheitsbehörden mit im Boot. „Alles musste gestern fertig sein“, beschreibt Kösters die Dringlichkeit des Auftrags für den internationalen Eishockeyverband in Zürich.

Ziel: Fußball-EM 2020

Aus Bratislava zurück, wo er ein Wochenende lang das Turnier auf dem Eis verfolgen konnte, schmiedet Markus H. Kösters neue Pläne. Der 56-Jährige, der sich mit seinem Unternehmen „Akquivent“ normalerweise um Themen wie Mitarbeiterentwicklungen, um die Organisation von Arbeitsplätzen und um regionale Golfturniere sowie Businessveranstaltungen und Konzerte kümmert, hat sich unter anderem bereits für die Europameisterschaft der Fußballer 2020 beworben. Der Münsteraner hofft auf einen Anpfiff der Verantwortlichen für den Auftrag. Außerdem peilt er die nächste Eishockey-WM an, die im kommenden Jahr in der Schweiz stattfindet.