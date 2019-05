Studentin entwickelt Konzept für geschützte Fahrradspur

Münster -

In Dänemark oder den Niederlanden werden Protected Bike Lanes – also geschützte Fahrradwege – bereits erfolgreich eingesetzt, während es in Deutschland bisher nur einzelne Teststrecken gibt. Bisher. Denn jetzt hat Kathrin Vierhaus vom Fachbereich Bauingenieurwesen der FH Münster ein Konzept für eine Straße in Münster erarbeitet.