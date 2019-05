Passend zu den steigenden Temperaturen präsentiert Equa Two am Donnerstagabend im Jovel sommerliche Vibes mit ganz viel guter Laune. Die Musik zeichnet sich dabei durch starke Reggae-Einflüsse aus, hat aber gelegentlich auch Einschläge aus Hip-Hop und Pop. Mit rauer Stimme kombiniert der Sänger dabei die tanzbaren Rhythmen mit idealistischen, lebensbejahenden Texten. So singt er: „Ich träume von einer Welt, in der jeder eine Meinung hat und keiner draufgeht, weil er seine Meinung sagt. Ich träume von einer Welt wie dieser.“

Der Auftritt von Jobassa ist dagegen deutlich düsterer und zeichnete sich neben der Musik auch durch die vielfältige Bühnenshow aus. Mal holt sich die Künstlerin Tänzer auf die Bühne, dann spielt sie selber auf der Trommel und bittet zwischendurch ihren Gitarristen zum Duett. Ihre Songs erinnern an kraftvolle R'n'B-Balladen, werden aber mit Elementen der Electronic Dance Music kombiniert. Textlich zeigen die Lieder die Stärke, aber auch die Nachdenklichkeit ihrer Interpretin.

Der ganze Saal singt mit

Während Equa Two und Jobassa ganz auf eigene Songs setzen, bedient sich die Band Dingenskirchen an den Klassikern der jüngeren Musikgeschichte, präsentiert diese aber in einem ganz eigenen Sound. Acoustic-Bluegrass-Polka-Country-Pop nennt sie selbst dieses Genre. Mit einem gewissen Augenzwickern nehmen sie sich Hits wie „Lady Marmelade“, „Hells Bells“ oder „Nothing Else Matters“ an und begeistern das Publikum mit ihrer Interpretation vollends. Spätestens bei „Aux Champs-Elysées“ singt dann der ganze Saal mit und fordert am Ende lauthals eine Zugabe.

Da schmälert es nur ein wenig, dass das Jovel zu dieser Ausgabe von New Names nicht so richtig voll wird. Der Feiertag und das gute Wetter sind offensichtlich nicht förderlich für die Veranstaltung. Da kommt es sehr passend, dass das nächste Konzert am 27. Juni (Donnerstag) als Open Air veranstaltet wird, bevor sich die Reihe anschließend in die Sommerpause verabschiedet.