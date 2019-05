Ingeborg Tumbrinck ließ sich am Freitagmittag bei „Münster verwöhnt“ vor dem Schloss buchstäblich verwöhnen. Die Münsteranerin feierte auf der Gourmetmeile im Kreis ihrer Lieben ihren 83. Geburtstag. Aus diesem Anlass hatte sie zum Festessen auf den Schlossplatz eingeladen, wo es zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung tatsächlich bei schönstem Wetter sehr gemütlich zuging.

Überhaupt nutzten viele Stammgäste gleich den ersten Tag, um sich bei einer „Sehrunde“ und ohne in der Schlange zu stehen, zunächst an allen Ständen zu informieren. Plätze genug gab es für das Schlemmen an den vielen Tische vor dem Schloss.

Plausch bei Delikatessen

Rein zufällig waren Judith und Guido Breu aus der Schweiz sowie Beatrix und Helmut Schaaff aus Freiburg auf die Verwöhnmeile geraten. Die Paare sind Teilnehmer eines internationalen Treffens der Ambassor-Clubs mit rund 250 Teilnehmern an diesem Wochenende in Münster. Trotzdem blieb auch noch Zeit für eine Krimi-Tour und für einen Stadtrundgang.

Nach einer Radtour rund um die Promenade saß das Quartett am Freitagmittag für eine kleine Stärkung vor dem Schloss. Die Freiburger schwärmten von den ihrer Meinung nach zivilisierten Fahrradfahrern in Münster. Die Schweizer begeisterten sich für das viele Grün in Münster und darüber, „dass hier nur wenige Hochhäuser stehen“.