Arbeitslosenzahlen gehen in Münster weiter zurück

Verglichen mit dem Vormonat sank die Arbeitslosigkeit leicht um 86 Personen. Die Arbeitslosenquote verbesserte sich laut Pressemitteilung der Arbeitsagentur gegenüber April um 0,1 Prozentpunkte. Nach der Rekordnachfrage nach neuem Personal ging die Zahl der neu gemeldeten offenen Stellen im Mai auf 1.129 zurück, das sind 161 weniger mehr als im Mai 2018. Gegenüber dem Vormonat waren es 392 Stellenangebote weniger. Insgesamt standen den Arbeitslosen und Arbeitsuchenden im Bezirk der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster 5739 Arbeitsangebote zur Verfügung, 372 mehr als im Jahr zuvor.

Der Arbeitsmarkt in Münster

Um mehr als 500 Personen sank die Zahl der Arbeitslosen in Münster im Mai gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt waren 7.718 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 532 weniger als im Mai 2018. Die Arbeitslosenquote verbesserte sich deutlich und lag zuletzt bei 4,5 Prozent und damit um 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert vom Vorjahr. Auch gegenüber dem Vormonat war die Zahl der Arbeitslosen rückläufig. Im Mai verzeichnete die Agentur für Arbeit 49 Arbeitslose weniger als im April. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte, heißt es weiter.

Von der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt profitierten sowohl Männer als auch Frauen. Die Zahl der arbeitslosen Männer ging gegenüber dem Vorjahresmonat um 301 oder 6,5 Prozent auf zuletzt 4321 zurück. Bei den Frauen sank die Arbeitslosigkeit um 231 Personen oder 6,4 Prozent auf 3397 Personen.

Positiver Trend

Deutlicher verlief der positive Trend erneut bei der Jugendarbeitslosigkeit. Sie verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent auf 643 arbeitslose unter 25-Jährige. „Viele Betriebe haben die demografische Entwicklung in ihrer Belegschaft im Blick und stellen Nachwuchskräfte ein“, erklärt Joachim Fahnemann , Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster. Allerdings gelte dies vor allem für ausgebildete junge Kräfte, unterstreicht Fahnemann.

Die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung liegt deutlich höher als bei denjenigen, die eine Ausbildung vorweisen können. Im Mai waren 78,8 Prozent der von Jugendarbeitslosigkeit Betroffenen ohne Ausbildungsabschluss. Der Agenturleiter appelliert daher an junge Erwachsene: „Auch, wer schon älter als 20 ist, sollte über eine Ausbildung nachdenken. Denn die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn ohne Zeiten von Arbeitslosigkeit steigt mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung erheblich“. Die Chancen dazu seien aktuell besser denn je, so sein Hinweis: „Durch die neue Gesetzgebung haben wir derzeit noch mehr Möglichkeiten, Qualifizierungen zu fördern“.

Leichter Rückgang bei Personal-Nachfrage

Die Personal-Nachfrage nahm im aktuellen Monat leicht ab. Die Unternehmen in Münster meldeten im Mai 674 neue offene Stellenangebote, 116 weniger als im April und 33 weniger als im Vorjahresmonat. „Nachdem die Betriebe und Verwaltungen in den vergangenen Monaten besonders viele neue Mitarbeiter eingestellt haben, ist der Arbeitskräftebedarf aktuell wieder auf einem gewohnten Niveau“, so Fahnemann. Für Arbeitsuchende und Arbeitslose gebe es weiterhin viele berufliche Möglichkeiten, betont der Agenturleiter. So waren zuletzt insgesamt 2811 Stellenangebote bei der Agentur für Arbeit in Münster gemeldet, 139 mehr als im April und 179 mehr als im Mai 2018, heißt es abschließend.