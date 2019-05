Große Enttäuschung beim Alpenverein Münster: Die Stadt hat den geplanten Bau einer Kletterhalle auf dem DJK-Gelände an der Coburg verboten. Damit wird es für den rund 5000 Mitglieder starken Verein an der Grevener Straße auch kein Alpinzentrum geben. „Wir sind enttäuscht und frustriert“, so der zweite Vorsitzende Christoph Jöst in einer ersten Stellungnahme.