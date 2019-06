Neue Brücke für die Wolbecker Straße

Zunächst wird eine Umfahrung circa 20 Meter nördlich der alten Brücke gebaut, die den Straßenverkehr auf der Wolbecker Straße aufrechterhält. Danach kann die alte Brücke laut Pressemitteilung abgerissen und die Widerlager an gleicher Stelle neu gebaut werden. In den Sommerferien 2021 wird die Wolbecker Straße für die Dauer von sechs Wochen gesperrt.

In dieser Zeit werden der neue Brückenüberbau eingeschoben und die Arbeiten an den Straßen und Nebenanlagen auf den Brückenrampen durchgeführt. Die Arbeiten zum Neubau der Brücke sollen bis Oktober 2021 abgeschlossen sein. Der Auftrag zum Neubau der Brücke ist an die Arbeitsgemeinschaft bestehend aus den Firmen Bauunternehmen Echterhoff GmbH & Co. KG, Hermann Dallmann Straßen- u. Tiefbau GmbH Co. KG und SAM GmbH im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung vergeben worden. Die Auftragssumme beträgt etwa 14,3 Millionen Euro.

Die alte Brücke an der Wolbecker Straße wurde im Jahr 1957 erbaut. Die vorhandene Brücke ist eine stählerne Stabbogenbrücke aus genieteten und geschweißten Profilen mit einer Betonplatte als Fahrbahn. In den letzten Jahren wurden vermehrt Instandsetzungsarbeiten an dem Bauwerk durchgeführt. Der Neubau soll gewährleisten, dass auch zukünftig der Verkehr sicher über den Dortmund-Ems-Kanal geführt werden kann.