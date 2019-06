Die Feuerwehr wurde am Sonntagabend zu einem Brand auf der Autobahn 43 gerufen. Ein Auto stand in Flammen. Während des Löscheinsatzes kam es gegen 20 Uhr am Stauende in Richtung Münster - am Übergang der A 43 zur B 51 - zu einem schweren Auffahrunfall, an dem laut Feuerwehr insgesamt sechs Autos beteiligt waren. Acht Menschen wurden verletzt, darunter ein Baby. Sie kamen ins Krankenhaus.

Zum Unfallhergang gibt es von der Polizei noch keine näheren Angaben. Die A 43 war während der Rettungs- und Löschmaßnahmen voll gesperrt.