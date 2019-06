Durch den Stromausfall waren nicht nur Haushalte im Geistviertel, sondern auch die Ampeln unter anderem an der Hammer Straße/Geiststraße, Hammer Straße/Friedrich-Ebert-Straße, Koldering/ Scharnhorststraße und Hafenstraße/Frie-Vendt-Straße betroffen.

Auch über zwei Stunden nachdem der Strom wieder floss, funktionierten die Lichtanlagen nicht, da diese nach einem Ausfall erst wieder eingestellt werden müssen, bestätigte die Polizei auf Anfrage. An den Hauptverkehrspunkten regelten die Beamten den Verkehr.

Eine Sprecherin der Stadtwerke sagte, dass nach der Ursache für den Ausfall von 13.15 bis 13.53 Uhr noch gesucht werde. Aller Wahrscheinlichkeit nach, habe es aber nicht an einem Anlagenfehler, sondern an einem Kabelfehler gelegen. Die Ursachenforschung dauere an, so die Stadtwerke-Sprecherin.