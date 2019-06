Münster -

Von Björn Meyer

Eigentlich ist Christiane Berg Lehrerin in Münster. Doch während ihres Sabbatjahrs für drei Monate als Menschenrechtsbeobachterin des Ökumenisches Begleitprogramms in Palästina and Israel (EAPPI) im Westjordanland. Im Interview erzählt sie von Besatzung, Terror und vom Alltag von Palästinensern und Israelis.