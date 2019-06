Lewes Zeit als Städtetagspräsident geht zu Ende

Der Wechsel ist turnusgemäß vereinbart und wird am Donnerstag (6. Juni) während der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Dortmund über die Bühne gehen. Oberbürgermeister Markus Lewe ( CDU ) legt sein Amt als Städtetagspräsident nach eineinhalb Jahren nieder.

Nachfolger soll Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD ) werden. Mit ihm stünde zum ersten Mal ein Vertreter einer ostdeutschen Stadt an der Spitze des Städtetages. Jung, geboren in Siegen, studierte Germanistik und Evangelische Theologie in Münster.

Lewe will als Vizepräsident kandidieren

Das Ehrenamt des Städtetagspräsidenten ist auf zwei Jahre befristet. Das Vorschlagsrecht wechselt zwischen den Parteien, in diesem Jahr ist die Gruppe der SPD-Oberbürgermeister an der Reihe. Lewe wird als Vizepräsident kandidieren. CDU-Kreise denken darüber nach, ihn in zwei Jahren erneut als Präsidentschaftskandidaten vorzuschlagen. So war die frühere Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth gleich mehrfach Präsidentin des Städtetages.

Zur Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Dortmund werden von Dienstag bis Donnerstag 1300 Delegierte erwartet. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet haben sich als Redner angekündigt.

Große Herausforderungen für Städte und Gemeinden

Lewe wird am Mittwoch direkt nach dem Bundespräsidenten sprechen. Dabei wird Münsters OB die großen Herausforderungen für die Städte und Gemeinden, wie die Mobilitätswende, die Schaffung von Wohnraum, der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Finanzierung der Unterbringung von geflüchteten Menschen, thematisieren.

Sorgen bereitet Lewe die erneute Belastungsprobe für die Koalition in Berlin nach dem Rücktritt von SPD-Chefin Nahles. „Die Hintergründe ihres Rücktritts, wie sie sie beschrieben hat, machen mich betroffen“, sagt er.

Lewe setzt auf Vertrauen und beschwört die Kräfte des Zusammenhalts („Es fliegt gerade viel auseinander“). Er befürchtet, dass die Politik zu sehr auf aktuelle Themen schaut und den Blick für das große Ganze verliert.