Gründe, sich familiären Zusammenhalt zu wünschen, gibt es viele: „Es muss nicht immer das Wegbrechen der eigenen Blutsverwandtschaft sein“, wissen die beiden Vorstandsmitglieder Sabrina Conradi und Samia Lilge vom Verein Wahlverwandtschaften. „Auch ein Umzug in eine andere Stadt kann bereits einen ganz neuen Lebensentwurf markieren.“

Der Verein versteht sich als eine Gegenbewegung zu der wachsenden Vereinsamung in der Gesellschaft und der zunehmenden Auflösung familiärer Bindungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach zwei Jahren Pause und einigen Veränderungen lädt der Verein zu einer Auftaktveranstaltung am heutigen Dienstag (4. Juni) von 19 bis 21 Uhr im Gartensaal des Mehrgenerationenhauses Mathildenstift, Münzstraße 38, ein. Dabei werden Conradi und Lilge sowohl den Verein und seine Arbeit vorstellen als auch Raum für das erste Kennenlernen und Entdecken gemeinsamer Schnittstellen der Interessierten geben.

Die Ortsgruppe Münster kooperiert mit dem Projekt „Quartiersentwicklung Nördliche Altstadt“ der DRK-Schwesternschaft Westfalen unter der Leitung von Nadin Pape. In den Räumen des Mehrgenerationenhaus Mathildenstift sind künftig offene „Familientreffen“ an jedem ersten Dienstag im Monat von 19 bis 21 Uhr geplant.