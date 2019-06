Münster -

Was ist ein Mensch bereit zu tun, um das Leben eines nahen Angehörigen zu retten? Um diese Frage geht es in dem Film „Das Leben meiner Tochter“, der am Donnerstag, 6. Juni, bundesweit in den Kinos anläuft und der jetzt vorab im Schlosstheater in Anwesenheit des Regisseurs gezeigt wurde.