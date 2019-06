„Die vorzeitige Verlängerung des Mietvertrags unterstreicht unser ‚Ja‘ zum Standort Münster und die Attraktivität unserer Spielstätte. Sie ermöglicht nicht nur eine langfristige Planung unserer Shows, sondern ist zugleich die Voraussetzung für umfangreiche Investitionen, die wir aktuell und für die Zukunft planen“ , betont Hamid R. Reghat , Direktor des GOP Varieté-Theaters Münster. So werden beispielsweise noch in diesem Sommer die sanitären Einrichtungen im Erd- und Untergeschoss des Theaters komplett umstrukturiert und modernisiert. Auch das GOP Restaurant wird in naher Zukunft ein umfangreiches Facelift erfahre n.

Über die erfolgreiche Verlängerung des Mietvertrags freut sich auch Hildegard von Meerscheidt-Hüllessem, Eigentümerin und Geschäftsführerin der Westdeutschen Filmtheater-Betriebe GmbH : „Das GOP Varieté-Theater Münster ist für mich ein besonderer Mieter. Mich begeistert es zum einen, wie es hier gelingt, die Menschen zum Staunen zu bringen. Zum anderen ist es wundervoll zu sehen, dass hier Varieté, was ja letzten Endes ‚Vielfalt‘ bedeutet, im wahrsten Sinne des Wortes gelebt wird: durch die unterschiedlichen Acts auf der Bühne, durch die aus aller Welt kommenden Artisten sowie natürlich auch in Gestalt des Publikums.“

Be reits seit dem Jahr 2005 hat das GOP Varieté-Theater seine Spielstätte in Münster an der Bahnhofstraße 20-22. Es ist eines von sieben GOP Varieté-Theatern.