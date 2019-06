Münster -

Von Martin Kalitschke

Als Merle Gnegel fünf Jahre alt war, erkrankte sie an Leukämie. Sie besiegte die Krankheit – setzt sich jedoch bis heute mit ihr auseinander. Musikalisch, auf der großen Bühne. „Ich bin wieder da, zurück im Leben“, singt Merle (17), wenn sie mit der Band „All of us“ auftritt, der vielleicht ungewöhnlichsten Gruppe in Münster. Junge Menschen, die eine Krebserkrankung hinter sich haben oder zum Teil sogar noch in Behandlung sind, machen zusammen mit gesunden Jugendlichen Musik. Musik, die berührt.