Die im Hause wohl nicht erwünschten Gäste kamen am Mittwoch in der Mittagszeit und machten dem horizontalen Gewerbe schnurstracks einen Strich durch die Rechnung: Erstmals hat die Stadt auf Grundlage des im Juli 2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes ein Bordell in Münster geschlossen, wie es behördlicherseits hieß.