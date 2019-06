Neue Strecke ist rund 20 Kilometer lang

Die Inlineskater brechen am Freitag (7. Juni) zur „Hengst-Nacht“ auf. Die neue, rund 20 Kilometer lange Strecke führt vom Schlossplatz über den Aasee zu dem Partner des Abends und gleichzeitig Namensgeber „Hengst Filtration“ am Nienkamp. Zurück geht es über Kinderhaus wieder zum Schlossplatz.

Aufgrund der sommerlichen Temperaturen wird das Mitführen von eigenen Getränken (kein Glas, kein Alkohol) vom Veranstalter empfohlen. In der Pause können zusätzlich Getränke käuflich erworben werden.

Beginn um 20 Uhr

Wie üblich findet die Skatenight Münster von Mai bis September an jedem ersten und dritten Freitag im Monat statt. Veranstaltungsbeginn mit Startbändchenverkauf, Skateverleih sowie Musik/Moderation ist um 19 Uhr, die Tour beginnt um 20 Uhr.

Die Starterbändchen können bei den mobilen, gekennzeichneten Verkäufern und am Skatenight-Stand ab 19 Uhr für drei Euro erworben werden. Das Jahresbändchen 2019 gibt es sowohl am Skatenight-Stand als auch bei den mobilen Verkäufern. Die Teilnahme an der Skatenight Münster verpflichtet zum Tragen des Starterbändchens.

Start in die neue Skatenightsaison 1/20 Die Skatenight rollt in die neue Saison. Mit einer 20 Kilometer langen Tour wurde das Programm in Münster eröffnet. Foto: Oliver Werner

Spontane Kontrollen können jederzeit zum Ausschluss von der Veranstaltung führen. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre gilt Helmpflicht, des Weiteren ist die Teilnahme nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigen gestattet.