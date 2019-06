Mit massiven Streiks will die Gewerkschaft Verdi am heutigen Freitag und am morgigen Samstag die Arbeitgeber zu einem Entgegenkommen in den festgefahrenen Tarifverhandlungen im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel bewegen. Zum Streik aufgerufen sind die Mitarbeiter in zehn Betrieben im Münsterland – davon sechs in Münster. Stark dürften die Auswirkungen in den Kaufhäusern Galeria Kaufhof und Karstadt sein, wo es nach Gewerkschaftsangaben einen Organisationsgrad von 80 Prozent gebe. Bestreikt werden zudem die Marktkauf-Märkte, der Großhandel Stroetmann und der Großmarkt Edeka Food Service, ehemals Mios.

"Angebote zeugen nicht von Respekt"

„Angesichts der Umsatzsteigerungen und Gewinne beider Branchen (Einzelhandel sowie Groß- und Außenhandel) sind die bisherigen Angebote beschämend und zeugen nicht von Respekt und Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten“, erklärt Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer in einer Pressemitteilung. Als respektlos bezeichnet Gaby Beuing vom Verdi-Bezirk Münsterland gegenüber unserer Zeitung das Angebot der Arbeitgeber zu Entgelterhöhungen im Einzelhandel von 1,5 Prozent zum 1. Mai 2019 und weitere ein Prozent zum 1. Mai 2020. Verdi fordert dagegen 6,5 Prozent mehr Gehalt.

Weit klafft die Schere auch im Groß- und Einzelhandel auseinander. Geboten wurden hier 1,8 Prozent im ersten Jahr und weitere 1,2 Prozent im zweiten Jahr. Auch hier fordert Verdi 6,5 Prozent, mindestens aber 180 Euro mehr Lohn und Gehalt.

Beuing kritisiert, dass in beiden Branchen „die Angebote unterhalb der Preissteigerung liegen und damit Reallohnverluste für die Beschäftigten bedeuten“.

Demonstrationszug durch die Stadt

Im Anschluss an die Streikversammlung im Schlossgarten Café ist am heutigen Freitag gegen 11 Uhr ein Demonstrationszug durch die münsterische Innenstadt geplant.