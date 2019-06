Auf der Baustelle des Hansators am Bremer Platz herrscht gähnende Leere. Am 8. Mai wurden die Arbeiten zum Ausheben der Baugrube an der Bahnhofsostseite gestoppt – und noch nicht wieder aufgenommen. Nach Auskunft von Kirsten Rosenthal, Pressesprecherin des Investors Landmarken AG, ist dies unverändert eine Folge des Bombenfunds am 8. Mai.