Orffs "Carmina Burana" stimmgewaltig auf dem Prinzipalmarkt

Der Riesenchor und das Sinfonieorchester wurden mit großem Jubel gefeiert. Münster erlebte an diesem Pfingstfest einen einzigartigen musikalischen Reigen, der Mut macht, ambitionierte Projekte in der Musikstadt Münster anzugehen.

Mit dem "Scratch"-Konzert am Sonntagabend endete für die Sängerinnen und Sänger ein immerhin zweitägiger Probenmarathon. Zunächst hatten am Samstag in vier innerstädtischen Schulen Registerproben der einzelnen Stimmen stattgefunden. Dann bat Golo Berg am Pfingstsonntag um 10 Uhr zur Hauptprobe ins Große Haus des Theaters Münster. Am frühen Nachmittag folgten dann noch zwei Stunden Generalprobe in der prallen Sonne vor der Bühne auf dem Prinzipalmarkt.

An musikalischem Angebot mangelte es am Pfingstwochenende nicht. Solisten und Ensembles der Musikschule und der Musikhochschule Münster präsentierten ein erlesenes Musik- und Unterhaltungsprogramm mit einer Bandbreite vom flotten Blechbläsermarsch bis hin zu Jazz und Pop.

Probe im Theater

Die Stadt präsentierte sich am Pfingstsonntagmorgen eher menschenleer, doch vor dem Theater gab es eine für diese Zeit ungewohnte Menschenansammlung. Generalmusikdirektor Golo Berg hatte zur Hauptprobe ins Große Haus gebeten. Rund 200 Soprane und 200 Alti sowie etwa je 100 Tenöre und Bässe ließen sich nicht lange bitten und verteilten sich ordnungsgemäß auf Parkett und den ersten Rang.

"Ich habe erst am Freitag von den Proben erfahren", meinte Phoebe Brech (27), die als erfahrene Sopranistin im Kammerchor der Universität und in der Studentenkantorei aber offenbar spontan Feuer gefangen hatte und zur Hauptprobe marschierte. Tags zuvor hatte sie bereits mit vielen weiteren Sopranistinnen im Schiller-Gymnasium vorgeprobt. Ob es schwer sei, die Stücke zu singen? Eigentlich nicht, meinte die erfahrene Sängerin. Vieles sei einstimmig oder mit einfachen Harmonien versehen.

Stefan Haefs (55) aus Lüdinghausen reihte sich unter die Bassisten ein. Zwar sei seine Zeit in einem Chor schon ein paar Jahre vorbei, aber: "Da ich schon mal gesungen habe, ist das mit der Schwierigkeit so an der Grenze, das geht!" Und er ergänzte: "Ich freue mich, dass ich hier den Tag singend verbringen darf!" Ganz viel Erfahrung brachte Christiane Schulte-Renneberg (53), Musiklehrerin an der Realschule im Kreuzviertel mit: "Ich habe die Carmina Burana schon mal am Cello begleitet", strahlte sie. Das ist doch ein "tolles Ereignis" meinte sie zu diesem "Scratch-Konzert".

Generalmusikdirektor Golo Berg hatte die rund 400 Probenteilnehmer, zu denen sich später noch die jungen Sänger der Dommusik gesellten, prima im Griff. Nicht zuletzt dank Boris Cebeda, der als Studienleiter am Theater Münster und als Leiter des Konzertchores am Klavier die klangliche Grundierung und den Rhythmus setzte, und gerade der ist bei Carl Orff , dessen Werk "Carmina Burana", eine Vertonung mittelalterlicher Dramen- und Liedtexte aus Benediktbeuern, vor fast genau 82 Jahren uraufgeführt wurde, ja zuweilen vertrackt und schwierig.

"O fortuna velut luna" (O Schicksal, wechselnd wie der Mond), so klang es bald stimmgewaltig durch das Große Haus. Dann ging es schwungvoll weiter mit dem Frühling. "Der Winter flieht, und der Frühling fängt an den Brüsten des Sommers zu saugen an", so übersetzte Golo Berg eine besonders sinnliche Stelle, bevor es mit Trinkliedern "In taberna" richtig süffig und dynamisch wurde. Und dass bei Orff alsbald die Jungen und die Mägdelein wild durcheinanderspringen, ist ja auch bekannt.

Hier eine markante Pause, dort ein Juchzer, viel kräftiges Fortissimo. Immer den großen Konzertraum "Prinzipalmarkt" im Hinterkopf. "Wir müssen uns einfach darauf einigen, an welcher Stelle wir uns wieder treffen", lachte Golo Berg und nahm so etwas Anspannung aus seinem Probenpublikum, wenn es hier und da mal beim ersten Versuch holperte. Alle vier Register, junge, mittlere und ältere Semester, waren mit Feuereifer bei der Sache, was bei der irrwitzig schnellen Artikulation des mittelalterlichen Lateins und einiger mittelhochdeutscher Texte nicht so ganz leicht ist. "Jetzt wird´s richtig schwer", meinte Berg deshalb bei den Trinkliedern "In taberna".

"Zeichen zu Pfingsten"

"Das Zeichen, das wir zu Pfingsten setzen wollen, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Musik", so hatte der Generalmusikdirektor eingangs der Probe gesagt. Münster sei ja nicht nur eine Stadt der Lebensart und der Wissenschaft, sondern auch eine Stadt der Musik. "Deshalb brauchen wir einen Musikcampus und einen Konzertsaal", betonte Golo Berg. Die Zustimmung der Musik begeisterten Sängerinnen und Sänger im Großen Haus war ihm gewiss. Sie dürfte im Verlauf des Tages beim bunten musikalischen Programm auf dem Prinzipalmarkt noch deutlich größer werden.