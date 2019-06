SPD will Aegidiistraße zur Fahrradstraße machen

Was man der SPD-Politikerin Marita Otte guten Gewissens zuschreiben kann: über eine gehörige Portion Hartnäckigkeit zu verfügen und einen langen Atem zu haben. Und das hilft bekanntlich beim Bohren dicker Bretter. Ein solches scheint das SPD-Ansinnen zu sein, die Aegidiistraße als Fahrradstraße einzurichten, respektive dieses zunächst einmal zu prüfen. „Wir reden schon seit zwei Jahren darüber“, klagte jüngst die SPD-Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung Mitte, um später, wohl an Verwaltung und das schwarze-grüne Ratsbündnis gerichtet, festzustellen: „Unser Eindruck ist, dass Sie sich nicht trauen, das anzupacken.“

Doch für Otte zeichnet sich ein Lichtblick ab, auch wenn sie, wie berichtet, mit ihrem Antrag scheiterte, die beschlossene Umwandlung der Fahrradstraße Bismarckallee mit dem umgehenden Einstieg in die Planung für die Aegidiistraße zu verknüpfen. Denn Michael Grimm, seines Zeichens Leiter des neu geschaffenen Amts für Mobilität und Tiefbau, sagte zu, „im nächsten Jahr“ mit der Planung für die Aegidiistraße zu beginnen. Er dürfte wohl wissen, wer ihn an diesem Versprechen 2020 messen wird.